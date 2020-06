TORNANO LE SAGRE IN ABRUZZO, COI CONTROLLI... MA I NOSTRI BORGHI POTRANNO FARE FESTA

Tornano le sagre in Abruzzo. Le autorizza l’ordinanza numero 70 del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Sarà necessario, tra le altre cose, predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare e se possibile si dovranno poi organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita. Se ritenuto necessario, c’è la facoltà di rilevare la temperatura corporea: Marsilio ha anche disposto nuove regole per la riapertura di parchi tematici parchi acquatici e parchi divertimento permanenti; Luna Park e degli spettacoli viaggianti; cinema, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere anche viaggianti; fiere; attività dei circoli culturali e ricreativi, attività corsistiche e di formazione professionale; attività di strutture termali e centri benessere; attività delle professioni di montagna e guide turistiche. Una notizia che certo farla gioia degli appassionati, ma che concede anche spazi di ripresa ad interi settori dell’economia dei borghi