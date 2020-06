SI RIBALTA CON L’AUTO IN CAMPAGNA E MUORE

Un'altra vittima di incidente sulle strade del Teramo. Si tratta di un uomo, le cui generalità ancora non sono state fornite, che questa sera attorno alle 20:30, ha perso la vita nella sua auto che si è ribaltata dopo essere finita fuoristrada lungo un tracciato comunale, nelle campagne di Ponzano. I soccoritori del 118, giunti con un'ambulanza dall'ospedale di Sant'Omero, hanno trovato il corpo del conducente - che viaggiava da solo - nell'auto finita in una scarpata. I tentativi di rianimarlo sono stati vani e il medico del 118 non ha potuto far altro che constarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Alba Adriatica: non è chiaro se l'automobilista sia morto per le conseguenze dell'incidente oppure se abbia perso il controllo dell'autovettura perchè stroncato da un malore.