CALCETTO IN ABRUZZO / VIETATO SPUTARE, ENTRARE IN SCIVOLATA, MARCARE A UOMO E FARE LA DOCCIA...,

Calcetto, sì… ma senza sputare o starnutire. Tutti in campo coi guanti e niente contrasti, il pallone può essere solo intercettato tra un passaggio e l’altro, ma non sono ammesse le scivolate. Vietate anche le marcature a uomo, sarà zona fissa dunque, e se si ha bisogno di tirare il fiato, non lo si potrà fare da sdraiati. Ovviamente, scompariranno anche le simulazioni e punizioni e rigori diventeranno rarissimi. Bisognerà mantenere il distanziamento sociale e utilizzare le mascherine prima e dopo l’attività fisica. L’ingresso sarà scaglionato, non ci sarà la possibilità di utilizzare le docce e si dovrà arrivate al campo già vestiti.