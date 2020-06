MATRIMONI, BAR E RISTORANTI... ECCO LE NUOVE REGOLE PER L'ABRUZZO

Il Presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero 74 che contiene, tra l'altro, i protocolli di sicurezza per le sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse; protocolli per convegni, congressi grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili; protocolli per cerimonie tra cui i matrimoni; protocolli per discoteche all’aperto. Le regole sono entrate in vigore alla mezzanotte di domenica 14 giugno

LEGGI QUI LE NUOVE REGOLE