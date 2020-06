CAVALLETTI PUBBLICITARI, TOPITTI CHIEDE DI AMMORBIDIRE LA LINEA ADOTTATA DA VERNA»

In merito alla questione dei cavalletti pubblicitari al momento proibiti nel centro storico di Teramo, discussione ancora in essere su alcuni profili facebook, nella quale si sono inseriti alcuni amministratori al Comune di Teramo, come dirigente di associazione di categoria del territorio mi sento in dovere di evidenziare quanto segue:

L’assessore di riferimento avendo preso a pretesto un regolamento approvato nel 2014 dalla precedente Amministrazione, fra l’altro ha dichiarato pubblicamente tramite organi di stampa e interviste televisive; che in tutte le altre città per le vie dei centri storici è proibito il posizionamento dei cavalletti di cui sopra motivato dal dovuto decoro urbano .

Premesso che in ogni città e cittadine d’ Italia siano esse di interesse turistico e non, negli spazi antistanti le attività commerciali del centro sono ovunque esposti da sempre pubblicitari per la promozione di merci, sconti e servizi. Particolare evidenza li hanno i cavalletti che pubblicizzano menu del giorno del settore della ristorazione con conseguenti riscontri positivi promozionali degli operatori e informativi sulla varietà e prezzi praticati in rapporto alla potenziale utenza .

In pratica senza andare tanto lontano prendiamo ad esempio la Città di Ascoli distante da Teramo solo 35 Km, allegando delle foto scattate nella giornata di venerdì 12 giugno c.m. a dimostrazione di quanto siano non veritiere le dichiarazione dell’Assessore .

Si coglie l’occasione di suggerire all’Amministrazione in carica ; che siccome sono in itinere i lavori di arredo di Corso S Giorgio, di aggiornamento e miglioramento dell’impianto di illuminazione pubblica dei Corsi, augurandoci che vengano aumentati i punti luce e abbassati ai cornicioni dei primi piani dei palazzi al fine di migliorare la illuminazione stradale , come già sollecitato in altro documento di redarre e approvare un nuovo regolamento per il posizionamento dei cavalletti pubblicitari, omologando la tipologia agli arredi urbani di futuro posizionamento .

Allargando il discorso al decoro urbano nel suo complesso, si suggerisce la rimozione al più presto di tutte le bacheche murarie per l’affissione di manifesti pubblicitari e necrologi dentro e fuori le mura, essendo questi tutti malridotti , vecchi e arrugginiti per non dire pericolosi per il rischio di diffusione del tetano .

Si indica di realizzare le bacheche della stessa tipologia metallica di quelle esistenti sulle colonne dei Portici Costantini, laccate in colore nero antracite, in modo ma uniformare il tutto .

In attesa della realizzazione delle opere elencate si fa appello all’Amministrazione di ammorbidire la linea sul divieto attualmente in essere .

Antonio Topitti Presidente Comunale Confesercenti Teram