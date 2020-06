LA LETTERA / CARA PROFESSORESSA FATIGATI...

Cara Professoressa Maria Letizia Fatigati, Dirigente dell’I.C. Teramo 5, Le scrivo qui perché è giusto che anche le cose belle vengano divulgate....

Da tanti anni la scuola ci fa incontrare nel percorso delle mie figlie, l’ho conosciuta prima come insegnante e poi come Dirigente e oggi posso affermare senza indugio che nessuno ha mai meritato il Suo ruolo così come lo merita Lei. È vero che nel nostro cammino siamo inciampate in qualche difficoltà ma il risultato ci ha ripagato di ogni sofferenza. La Sua meravigliosa attenzione e la Sua altissima professionalità ha creato una realtà scolastica capace di lenire e colmare anche quelle situazioni personali che tanto possono creare sgomento in un adolescente.

Lei cara Professoressa non è una semplice educatrice, Lei è un dono prezioso che arricchisce ogni contesto.

La passione con cui svolge la Sua professione, la competenza a tutto campo di quello che insegna a “grandi” e piccini, l’amore che mostra ai nostri ragazzi e l’impegno che profonde in ogni attività è la chiave che ogni istituto scolastico dovrebbe avere per far si che chi passa da lì diventi migliore e non solo accademicamente parlando.

Le auguro ogni bene, come il bene che Lei dona da sempre a chi ha la fortuna di incontrarLa.

Grazie con tutto il cuore e che Dio benedica ogni Suo respiro.

Diana Giuliani