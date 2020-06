BORSE DA 4 MILA EURO E OROLOGI DA 60MILA, COSI' SPENDEVANO I SOLDI "DI TROPPO" GLI ABRUZZESI DEL CLAN CHE CONTROLLAVA ROMA SUD

Emergono nuovi dettagli dall’inchiesta sul Clan dei casamonica, che prende origine dalle famiglie Casamonica e Di Silvio, famiglie di sinti stanziali[2] originarie dell'Abruzzo e del Molise, giunte a Roma negli anni settanta e divenuti un vero “potere” malavitoso nella Capitale. Adesso si scopre anche una passione “fashion”. ‘Vittime della moda’ e attenti a non pagare nulla con le carte di credito. E’ infatti qyuesto il ritratto dei Casamonica fatto da una collaboratrice di giustizia agli inquirenti e investigatori sul clan alla Romanina, colpito con 20 arresti e un sequestro di beni per circa 20 milioni di euro. "La figlia Katiuscia è troppo fashion, sì, lei è la vittima di moda – si legge nell’ordinanza - loro con le carte non comprano niente. Mi dovete dire come fanno a comprare cose di tremila euro-quattromila euro di borsa (…) cioè lei non lavora e va a spendere quattromila euro in un giorno per una borsa, come fai, ma così sono tutti". In una nota boutique a via Condotti, ha detto la donna, "hanno una che li serve, cioè ci sta soltanto una per i Casamonica”. "I soldi, loro vogliono i soldi, i soldi. Soldi, se ci stanno troppi soldi e non c’è dove metterli, si comprano gioielli, orologi", riferisce ancora la collaboratrice di giustizia le cui dichiarazioni sono riportate nell’ordinanza. "Si comprano orologi da sessantamila euro, cinquantamila euro, per loro è un investimento", ha detto la donna agli inquirenti.