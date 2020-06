PREMIO “NUOVA COMUNICAZIONE”PER L’OSSERVATORIO TERAMANO

I numeri sono importanti, hanno una storia, un valore, un significato e un senso in ogni aspetto della nostra vita. I numeri sono molto importanti nella comunicazione. In Abruzzo è “L’osservatorio politico teramano” lo spazio di dibattito, approfondimento, e crescita del territorio con i numeri principali. Di questo si sono accorti anche gli organizzatori del Premio Enzo Biagi . Per questo il 5 settembre all’osservatorio politico teramano e al suo fondatore Marco De Siatisarà consegnato a Roma il premio nazionale “nuova comunicazione” riservato a quei social network che “hanno cambiato il modo in cui intendiamo la comunicazione e hanno creato una sorta di nuovo codice che si va differenziando dai modelli generalmente riconosciuti”. Un riconoscimento importante per questo spazio d’incontro e confronto teramano, dove si può dibattere liberamento nel rispetto della comunità, nel rispetto delle più elementari norme della convivenza civile, che testimonia ancora una volta sia la perfetta integrazione dell’ Osservatorio con il tessuto sociale e civile teramano e abruzzese, con il quale condivide valori e tradizioni, sia il calore che la popolazione riserva a questo spazio, sia l’oculato controllo degli accessi che garantisce la serietà della pagina e esclude le voci “cattive”, gli scostumati , i disadattati e i leoni da tastiera, da quello che vuol essere uno spazio di crescita collettiva e civile e non un sostituto di un centro psichiatrico. Un riconoscimento della democraticità dell’accesso per le pagine di informazione locale, e per la qualità delle segnalazioni proprie degli amministratori dell’osservatorio, scelti tra le anime vive del territorio. Un bel riconoscimento per il dottor Marco De Siati, - creatore anche della pagina over 50 mila dell’Accademia della cucina teramana - per questo genio e unico, che ha saputo intrecciare vicende, spazi, opinioni, ruggiti, grandi temi, personaggi , cultura, tradizioni, mitie attualità in un mix come l’osservatorio . Che è politico . Che riguarda i cittadini e la città .Marco de Siati prima degli altri ha saputo interpretare i tempi e capire che “esserci” e comunicare un avvenimento, nel momento in cui questo si compie o a ridosso, come vogliono i social, è di capitale importanza, e data la democratizzazione sociale, portata dai social network ogni momento della nostra vita è importante e suscettibile di diventare oggetto di questa nuova comunicazione.La comunicazione incide pesantemente sulle nostre vite, ed è un aspetto imprescindibile nell’ambito dei rapporti con la società, di qualsiasi tipologia essi siano. I social network si sono espansi, anzi sono letteralmente esplosi, cavalcando principalmente l’immediatezza che condividevano con le mail, cui però si aggiungeva anche la possibilità di avere un pubblico. La vanità insita in tutti gli esseri umani, ha giocato un ruolo fondamentale nella diffusione così capillare dei social network. La relativa facilità di accesso alla Rete ha fatto il resto.Un grazie va dunque all’Osservatorio e a De Siati per il contributo che quotidianamente offrono alla nostra comunità. I veri esperti della comunicazione nazionale hanno saputo apprezzarlo. Sempre di più lo apprezzeremo anche in Abruzzo.

Leo Nodari