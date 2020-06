TORTORETO / PARTE LA SISTEMAZIONE DELLA DOMUS MURACCHE

Questa mattina l’Amministrazione Comunale ha partecipato al sopralluogo tenuto dai funzionari della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo presso la nostra Domus Muracche. All’incontro era presente altresì il concittadino On. Antonio Zennaro, che da tempo aveva manifestato interessamento per il nostro sito archeologico. La villa romana, risalente al II secolo avanti Cristo, rappresenta infatti per Tortoreto un fiore all’occhiello dell’offerta culturale e turistica, su cui puntiamo moltissimo per la crescita della città.

Sono lieto di comunicare che, grazie all’interessamento dell’Assessore alla Cultura Giorgio Ripani, la Soprintendenza ha deciso di finanziare i seguenti interventi:

- Diserbo e pulizia interna dell’area archeologica;

- Sfalcio della vegetazione, nella porzione esterna alla recinzione che delimita le strutture archeologiche;

- Ripristino del sistema di canalizzazione e regimentazione delle acque piovane;

- Ripristino della recinzione e protezione delle strutture archeologiche;

- Riparazione delle tettoie di copertura e sostituzione dei giunti dei pali metallici di sostegno;

- Posizionamento ghiaia per il ripristino dei percorsi minimi di visita all’interno della Domus;

- Pulizia dei mosaici.

Il Comune di Tortoreto provvederà altresì:

- Al ripristino della recinzione più esterna, relativa al parco archeologico;

- Al ripristino dei percorsi esterni;

- Alla sistemazione della pannellistica e della segnaletica.

A nome di tutta la comunità Tortoretana voglio porgere un sentito ringraziamento alla Dott.ssa Gilda Assenti, responsabile del nostro sito, ed alla Soprintendente Dott.ssa Rosaria Mencarelli, per l’intervento decisivo nella conservazione e valorizzazione di questo importante pezzo di storia di Tortoreto.

Ringrazio altresì l’On. Zennaro, che ha espresso la forte volontà di interessare il Ministro dei Beni Culturali affinché si possano ottenere finanziamenti per potenziare e riqualificare il sito archeologico.

Il Sindaco

Domenico Piccioni