LETTERA AL PREMIER CONTE : VORREI SOLO LAVORARE

Lei è l'Anna dei Miracoli una stella che è caduta giù. E ora chi la ferma più.

Per tutti Lei è l'Anna dei Miracoli, anni belli , difficili, anni di pura magia, anni grandi per lei .Lei è un attimo che va, e sale, e scende, e va, cos'ha in testa mai chissà.Anna. Tanta energia da spendere qui e là, sempre cercando le libertà. Per tutti noi è l'Anna dei Miracoli, brucia la vita in velocità, e sta bene come sta. Anna ci ha scritto:

“Il mio nome è veramente Anna, ho un azienda di taglio e cucito da 24 anni e ne ho visti di momenti belli e brutti; dal 2008 che e cominciata la crisi economica e noi del abbigliamento siamo stati i primi ha essere colpiti ( per non parlare che non e mai stato un lavoro stabile, vuoi il cambiamento della moda, o i cialtroni che si incontrano durante il percorso) io mi arrampico sugli specchi e cerco di andare avanti… questa e una piccola premessa per spiegare un po’ come la situazione per le piccole aziende artigiane, ripeto artigiane, come la mia, e andiamo a questo periodo “maledetto periodo”.

Come dicevo i primi ha essere colpiti siamo stati noi del abbigliamento all’ inizio della pandemia ci siamo riconvertiti con le mascherine o camici e tutoni, dopo sono arrivati i famosi cialtroni di cui parlavo sopra che hanno preferito comprare le protezioni di cui abbiamo bisogno in questo periodo in cina o altre parti del mondo, ma la cosa piu’ assurda e che molte aziende preparano il lavoro ( lo tagliano ) e lo mandano a confezionare in altre parti d’Europa : Albania , Romania, ecc….è assurdo questo perchè ci sono molte aziende che potrebbero confezionare qui in italia se lo stato ci aiutasse con il costo dei dipendenti ( al posto di dare la cassa integrazione servirebbe un sostegno per i contributi ) cosi’ l’ economia ricomincerebbe a girare. Secondo me e inconcepibile portare il lavoro fuori dalla propria nazione soprattutto adesso nemmeno uno spillo dovrebbero portare fuori i confini !!! Dobbiamo ridare il lavoro alle donne. C’è bisogno di avere 2 stipendi in famiglia. Il lavoro dell’abbigliamento di qualunque tipologia è bello, ègratificante . E soprattutto italiano e crea un indotto non indifferente.Anche il lavoro deve essere a km zerooo. Ridateci il lavoro non le agevolazioni . Cosi si potrà tornare a spendere”.

Anna