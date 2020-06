GOOGLE PREMIA CERTASTAMPA PER IL LAVORO DI INFORMAZIONE DURANTE L'EMERGENZA COVID

Google premia il giornalismo indipendente, quello fatto sul territorio, quello fatto con cuore e passione. Il colosso americano ha lanciato infatti il il JERF o Journalism Emergency Relief Fund, che è parte della Google News Initiative. La motivazione di base è l’opinione di Google che il lavoro delle piccole redazioni sia stato, e sia, fondamentale per tenere in contatto le persone e informarle, soprattutto durante il periodo della prima emergenza e delle restrizioni e misure di prevenzione dal contagio, in merito a quello che stava accadendo e a come superare le emergenze; allo stesso tempo le testate sono in grado di fornire informazioni verificate e selezionate, contrastando così il fortissimo rischio delle Fake News veicolate da sconosciuti in particolare attraverso i Social network. In due sole settimane, in aprile, Google ha ricevuto più di 12mila domande da Europa, Africa, America e Asia, e tra queste ha deciso di accoglierne e premiarne cinquemila. E certastampa.it è tra queste. Un premio al nostro lavoro e alla qualità dell’informazione offerta durante l’emergenza Coronavirus. Le testate che hanno presentato la richiesta di sostegno a Google descrivendo la loro attività, e sono state ritenute meritevoli d’attenzione per la qualità dei loro contenuti hanno ricevuto in questi giorni un finanziamento a fondo perduto, da utilizzare per il finanziamento delle attività inclusa sia la produzione di contenuti originali. Oltre al fondo di sostegno d’emergenza, Google ha donato 1 milione di dollari all’International Center for Journalists e Dart Center for Journalism and Trauma, un progetto della Columbia Journalism School per sostenere i giornalisti che si occupano della pandemia causata dal Sars-CoV-2.