PIACE LA ROTONDA DI FRONDAROLA, MA I "SU E GIU'" DELL'ASFALTO PREOCCUPANO I TERAMANI

Si fanno sempre più numerose le segnalazioni dei cittadini sulla rotonda in costruzione al bivio di Frondarola. Seppur apprezzatissimo come intervento, visto l’elevato grado di incidentalità di quell’incrocio, sono in molti a segnalare una situazione di potenziale pericolo dovuto alle pendenze dell’asfalto. In più punti, infatti, il tracciato della rotonda sembra appunto cambiare pendenza e inclinazione, rendendo difficoltosa la marcia. Vero è che la rotonda va affrontata a velocità ridotta e che, anzi. la sua realizzazione è proprio finalizzata a regolare il traffico e ad evitare pericoli dovuti alla velocità con la quale da sempre quel tratto veniva affrontato, ma è vero anche che, specie perché viaggia su moto o peggio ancora scooter a ruote piccole, e magari in una giornata di pioggia, quella mancata uniformità potrebbe rivelarsi pericolosa. C’è da augurarsi che si tratti solo di una condizione temporanea, visto che il cantiere è in attività, ma l’esperienza insegna e a Teramo abbiamo già vissuto situazioni simili, come lo “scalone” del ponte sul Vezzola a Scapriano… ed è rimasto anche a lavori finiti.