Cosa succede in città? / IL PESCE FRESCO SI MANGIA A TERAMO



Alla domanda posta dal Corseraper l’inchiesta sulla fase 2, “Quale sarà la prima cosa che farete…” il 34% degli intervistati ha risposto “Andrò a cena con …”. Battendo il passeggiare e fare spese. Perché da sempre intorno alla tavola si mangia, si dialoga, si mettono insieme esperienze e differenze. Ogni atto legato al cibo, anche il più semplice e quotidiano, esprime una cultura. E dentro ci passano gusti e sapori, ma anche storie e saperi. La cena è un piacere elementare e universale. Semplice e complesso. Contemporaneo e tradizionale. Unico e sacro. Dentro al cibo, e attorno alla tavola, ci sta il mondo. Con tutto il suo caleidoscopio di colori, sfaccettature, narrazioni. A qualsiasi latitudine accada. In qualsiasi posto ci si trovi. In qualsiasi epoca si sia vissuti, ogni piattoo, anche il più povero e quotidiano, porta con sé una storia ed esprime una cultura. Attorno alla tavola si mangia e, al tempo stesso, si dialoga, si mettono insieme esperienze e differenze, si trova un accordo o ci si riconosce nelle reciproche disuguaglianze. Attraverso il cibo passano gusti e sapori, ma anche storie e saperi. Attorno al cibo possiamo scoprire la nostra storia personale e, insieme, quella della collettività. Esso è conoscenza, incontro e, prima di tutto, condivisione. Per gustare e condividere una buona cena di pesce, meglio se con gli amici, - ora anche all’aperto - non occorre andare sulla costa, dove pure ci sono degli ottimo ristoranti. A Teramo da qualche giorno ha riaperto “La Granseola” con i suoi piatti tradizionali e alcune novità. Sulla cucina è difficile obiettare: abbiamo provato quasi tutti i piatti della carta senza trovare sbavature. Domina lo spirito italiano, pesce freschissimo, sono centrali gli aromi, con diverse opzioni.Segnalo degli splendidi gnocchetti con gli scampi. Una freschissima ricciola scottata a 18 euro. Estetica semplice e sapori decisi in un antipasto riuscito: polentina e rosmarino abbracciano un taglio di ricciola scottata su salsa, sogliola rinfrescata da scorza di limone. Piatti di pasta saporiti e freschi. Ad aggiungere gusto è delegata una buona carta dei vini. Ci si può entusiasmare per una rana pescatrice, insomma, per un piatto come il fritto che ha un suo perchè? L’arrosto ? Risposta affermativa. Non fatevi ingannare dall’aspetto minimalista e leggiadro caro ai cuochi. Questo è un altro piatto per leccardi.Cibo di alta qualità, locale in centro, pulito, personale cortese sempre attento al cliente e a soddisfare le richieste I piatti offerti non sono molti ma sono eseguiti in maniera semplice e ben riusciti . Poi non mancano ottimi antipasti crudi, e caldi. Buona la chitarrina allo scoglio o mezze maniche con gli scampi, in alternativa deliziosi paccheri. Profumatoil sampietro (o spigola) al forno con patate. Spiedini sfiziosi e frittura croccante e saporita. Pesce fresco top, ben cucinato. I dolci invitanti e ben equilibrati. Insomma un ottima cena! Tutto cucinato al momento (fantastico non trovare pietanze precotte) ma il servizio è nei giusti tempi, e vi assicuro che ne vale veramente la pena. Rapporto qualità prezzo buono.

Leo Nodari