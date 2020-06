100 VERTENZE DA RISOLVERE, DOMANI A ROMA UNA DELEGAZIONE ATR, SELTA E VECO

Giovedì 25 giugno, una delegazione di lavoratrici e lavoratori di ATR di Colonnella, SELTA di Tortoreto e VECO di Martinsicuro, parteciperà alla manifestazione nazionale di FIM CISL, FIOM CGIL e UILM UIL prevista a Roma in piazza del Popolo, dal titolo “​Ripartire dalle 100 vertenze da risolvere per l'industria e il lavoro!​"

Sarà l’occasione per tornare a parlare delle tre più importanti vertenze metalmeccaniche teramane e dei rischi occupazionali ed economici che corrono anche le lavoratrici ed i lavoratori delle altre aziende della provincia se non si affronterà, in maniera decisa, il problema del lavoro industriale.

I 150 dipendenti dell’​ATR di Colonnella, oltre a continuare invano ad attendere che Antonio Di Murro paghi i 5 stipendi arretrati, stanno vedendo morire la loro azienda, ormai ferma da febbraio: quella che era un’eccellenza tecnologica e produttiva, rischia di diventare una cattedrale nel deserto con l’inevitabile portato di disoccupazione e povertà. Una vertenza che dimostra anche lo scarso interesse della politica sui temi del lavoro: nonostante le promesse del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, ad oggi non si è riusciti ad avere nessuno spiraglio perché si trovi una soluzione, né dal M.I.S.E. si è avuto alcun riscontro alle richieste di interessamento.

Gli 80 lavoratori della ​SELTA di Tortoreto attendono che i commissari vendano l’azienda e finisca l’amministrazione straordinaria. Un’operazione che presenta tante incognite e che fa temere per il futuro del sito teramano. Un sito che ha dimostrato, con il notevole aumento di fatturato e di ore lavorate degli ultimi mesi, di possedere quelle competenze necessarie ad un’azienda che abbia interesse investire in tecnologia e professionalità. Una realtà che per troppo tempo il management non ha voluto vedere e che la politica locale non ha saputo valorizzare.

Alla ​VECO di Martinsicuro, fallita lo scorso mese di gennaio, solo a metà giugno sono arrivati i primi soldi della cassa integrazione ferma a dicembre. A questo si sommano le tinte fosche che disegnano il futuro: il sito industriale ha le carte in regola anche dal punto di vista ambientale per essere attivo e produrre fino al 2025 ma ad oggi mancano iniziative imprenditoriali per una ripartenza e forti sono le pressioni che si percepiscono affinché quell’area cambi vocazione e diventi oggetto di una speculazione edilizia. Per i 50 dipendenti della storica fonderia va costruito un futuro che sia fatto di lavoro e non di sussidi che, oltre ad essere pochi e di difficile accesso, non hanno il sapore della dignità. È necessario che i parlamentari locali, che già in passato si sono interessati alla vertenza, si facciano carico dell’attivazione di un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico.