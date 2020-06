BLITZ IN CENTRO STORICO CONTRO GLI ARREDI INGOMBRANTI... E IL CORSO RESTA CHIUSO

Rispondendo alla protesta dei Vigili del Fuoco, che avevano contestato le difficoltà incontrate in occasione di un intervento, a causa della maldisposizione dei "panettoni" dissuasori di piazza Martiri, il Comune di Teramo ha organizzato questa mattina una sorta di vero e proprio blitz. Con una "carovana" composta da un camion del Comune, un mezzo più grande dei Vigili del Fuoco, operai del Comune e Polizia Locale, ha verificato tutele vie di accesso, per controllare che non fossero “vietate” ai mezzi di soccorso. E non solo gli arredi, problemi seri sono stati rilevati in via Irelli, all'uscita di via Capuani, dove le auto parcheggiate a destra e sinistra rendono impossibile la manovra di un mezzo grande dei Vigili. Tutti gli arredi ingombranti sono stati riposizionati e presto partirà una vera e propria riqualificazione del Centro Storico, con nuovi arredi. Riconfermata la chiusura totale di Corso San Giorgio, transennato.

