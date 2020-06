Cosa succede in città? / RENZI PRESENTA IL LIBRO A TERAMO : LO ABBIAMO LETTO PER VOI

Tra poche ore Matteo Renzi sarà a Teramo per presentare un libro che porta la sua firma: “la mossa del cavallo”. Un libro che sta avendo un buon successo è che, secondo me, non è stato scritto da lui. Chi segue la politica è quasi “costretto” ad acquistarlo. Ma è un testo inutilmente retorico. Stilisticamente scritto con un italiano da terza media. Sul piano argomentativo sciorina reiterate banalità. Non vale certamente il pur basso prezzo, probabilmente neanche il tempo di lettura. Poche idee politiche e ben confuse. Tanta propaganda e superficialità. Una narrazione a cui ormai credono solo i fedelissimi renziani. Diciamolo: se ne può fare a meno , è una lettura non indispensabile , pieno di inesattezze . Più che un libro è un manifesto, un manifesto di un nuovo contenitore politico. Lontano dalla sinistra, lontano da quei compagni di partito che lo hanno combattuto ,nonostante abbia vinto le primarie nazionali per due volte. Lontano da chi era contro di lui dall’inizio, e lo è ancora, sempre alla ricerca di un nemico fuori e dentro il partito, lontano da un fuoco amico. Un soggetto che guarda ai problemi del PaeseE’ tutto un susseguirsi di frasi e slogan "Cicero pro domo sua" . Ecco, così si potrebbe intitolare quest'opera firmata da Matteo Renzi. Pura propaganda, e con ogni evidenza pure poco efficace (per usare un eufemismo). Il carisma è un dono innato mentre le narrazioni si possono costruire, ma il politico non è un romanziere. La realtà è che questo testo è solo buono per i fans. Esposizione coerente ai tempi che viviamo del disegno pragmatico di un uomo di potere (voce del verbo) . Come non condividere molte sue affermazioni e le sue visioni? Frasi come "Il coraggio della politica è il coraggio delle scelte” “Il futuro non è scontato,dipende da noi”. “È urgente discutere di idee e progetti”. “Voglio aiutare questi ragazzi a cambiare il mondo” lasciano il tempo che trovano.La frase "Riportare i cittadini ad avvicinarsi alla politica e riportare la politica ad avvicinarsi ai cittadini” non può che riscuotere l' approvazione di tutti, almeno dei cosiddetti benpensanti. Con questo libro, Renzi si toglie dalle scarpe alcuni sassolini, lo stile dell'Autore vero è scorrevole, il che fa pensare che, se non trovasse il suo posto nella politica, potrebbe dedicarsi alla scrittura.

Sia chiaro: il pensiero di Renziha un modo di intendere la politica che è passione, poesia, pragmatismo, riformismo che significa pure garantismo e non giustizialismo a corrente alternata. Sia chiaro: il suo pensiero è attuale, moderno, sicuramente fascinante quando denuncia l’appiattimento della classe dirigente e ignoranza dilagante. Sia chiaro : Renzi sarebbe da seguire , se desse coerenza e concretezza alla sua riflessione quando dice che “il merito non va più di moda e la parola chiave non può non essere che cultura: perché la bellezza è più forte delle barbarie”.Bravissimo. Ma poi sceglie i barbari.

Leo Nodari