ASL TERAMO; QUARESIMALE: «OTTIMA LA SCELTA DI DI GIOSIA»

“Bene la nomina del manager ASL di Teramo,Maurizio Di Giosia”esprime soddisfazione a nome della Lega il capogruppo Pietro Quaresimale per la scelta della giunta regionale che ha individuato nel dott.Maurizio Di Giosia il nuovo direttore generale della ASL di Teramo.” Si tratta di una scelta che condividiamo appieno, perché rappresenta il dovuto riconoscimento al commissario che ha saputo condurre l’azienda in modo egregio nella difficile fase dell’emergenza Covid-19, un professionista da sempre al servizio della ASL teramana che dunque conosce bene, nei minimi particolari. Le sfide della sanità teramana sono tante e sicuramente non sarà facile affrontarle,in particolare il nuovo ospedale di Teramo e la razionalizzazione dei servizi sul territorio rappresentano priorità ineludibili per far compiere alla nostra azienda il salto di qualità da tutti auspicato; Di Giosia, coadiuvato dai nuovi direttori sanitario ed amministrativo, saprà ben governare la delicata fase post pandemia lavorando con dedizione ed umiltà in stretta sinergia con la giunta ed il consiglio regionale; per quanto concerne il gruppo politico che rappresento, saremo sempre a disposizione per fornire il supporto necessario a tutte le iniziative della ASL teramana rivolte alla migliore prevenzione e alla cura dei cittadini” conclude l’Avv Quaresimale.