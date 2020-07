BRAGA IN CONCERTO PER LA RIPARTENZA

"Braga per la ripartenza" è questo il nome scelto per il concerto che Venerdì 3 luglio a Piazza Martiri allietera' la città di Teramo. "Nel 125° anniversario del conservatorio- dice il direttore Federico Paci- con l'emergenza covid19, ci è parso il modo migliore per celebrare un anno importante per il Braga". Orgoglio anche dell'assessore agli eventi Antonio Filipponi, che coglie l'occasione per replicare a chi ha associato Teramo al Bronx:"questo evento dimostra quanto la nostra città sia in grado di essere Cultura"

ASCOLTA LE INTERVISTE AL DIRETTORE PACI E ALL'ASSESSORE FILIPPONI