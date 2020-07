LADRO ARRESTATO MENTRE CERCA DI ENTRARE IN UN APPARTAMENTO

Con l’inizio della stagione estiva l’Arma dei Carabinieri ha intensificato i servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati contro il patrimonio. Questa mattina, poco prima di mezzogiorno, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Pineto ha arrestato in flagranza di reato per tentato furto in abitazione M.C. di 33 anni di Avezzano. L’uomo stava tentando di forzare la porta d’ingresso di un appartamento nel centro abitato, quando sono intervenuti i Carabinieri, allertati da alcuni residenti. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto nelle camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Giulianova in attesa dell’udienza di convalida.