FURTI IN VIA TEVERE, RUBATI 120 METRI DI PRATO SINTETICO E GLI ULTIMI RIMBORSI DI "CONTESTE" DA CONSEGNARE, CHE ERANO IN CASA DI PILOGALLO

Furti in via Tevere. Rubati 120 metri di prato sintetico, sistemati tra i civici 19 e 21 e già utilizzati in occasione della manifestazione ConTeste urbane, tenutasi in 20 e 21 giugno. E non solo, perché oltre al prato sintetico, i ladri si sono introdotti in casa di uno degli organizzatori, Renato Pilogallo, probabilmente alla ricerca di un fantomatico “incasso” della manifestazione. In realtà, oltre agli oggetti personali, in casa di Pilogallo c’erano gli ultimi soldi destinati ai rimborsi delle persone che hanno lavorato alla riuscita dell’evento, ovvero poco più di 500 euro. E’ fin troppo evidente, però, che l’appartamento dello stesso Pilogallo, fosse tenuto di mira dai ladri, che hanno approfittato della partenza dei proprietari per introdurvisi.