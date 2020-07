TORANO DICE NO ALLE NUOVE ANTENNE DI ILIAD

Sono pervenute al Comune di Torano due istanze da parte della Iliad SpA per l'installazione di due stazioni radio base/antenne presso alcuni siti privati del territorio. Pur nella consapevolezza che i servizi di pubblica utilità siano necessari, il gruppo di maggioranza "Bella Torano Nuovo" ha ritenuto opportuno opporsi a dare ospitalità ad un ulteriore impianto, considerando che ne è già presente uno posizionato sul tetto del palazzo comunale e che si è in procinto di ospitare la fibra ottica nonché valutare rete Internet ulteriore per esigenze del plesso scolastico. "Desidereremmo, in sintesi, poter preservare il nostro territorio dall'impatto (ambientale, paesaggistico etc.) che tali strumentazioni possono avere, al di là di rendite di natura economica. Per tali ragioni, l'Ente ha provveduto a richiedere la convocazione della Conferenza di servizi, in sede della quale ci opporremo, nei limiti di quanto consentito dalla legge, ad entrambe le istanze pervenute. Inoltre, considerato il verificarsi di tale situazione, è nella volontà dell'Amministrazione predisporre un piano antenne che si coniughi con le caratteristiche del nostro territorio"