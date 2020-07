SI SGRETOLA LA SCARPATA DI RIPATTONI, DOMANI ARRIVANO I DRONI

Stasera, intorno alle 19:30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Teramo è intervenuta a Ripattoni di Bellante, a seguito del crollo di una scarpata avvenuta in una zona di calanchi nelle vicinanze dell'abitato. Il fronte franato ha un'ampiezza di circa 30 metri. La squadra intervenuta sul posto ha effettuato una verifica sommaria e speditiva delle condizioni di stabilità del terreno in prossimità del centro abitato, al fine di verificate situazioni di pericolo che al momento non sono state ravvisate. Per domattina, con le luci del giorno, è stato richiesto l'invio sul posto di droni dei vigili del fuoco per il sorvolo della zona interessata dalla frana allo scopo di effettuare una verifica più dettagliata. Sul posto sono intervenuti anche il Sindaco di Bellante e un geologo per i necessari rilievi tecnici.