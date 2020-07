NASCONDEVA 27 GRAMMI DI EROINA SOTTO LA SELLA DELLA BICICLETTA

Nell’ambito del “Dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti”, preordinato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Teramo, intensificato nel periodo estivo, i finanzieri della Compagnia di Giulianova hanno fermato in Martinsicuro un soggetto nigeriano che percorreva in bicicletta il lungomare. Nel corso del controllo, lo stesso, evidenziando segni di nervosismo, è stato sottoposto ad approfondita perquisizione che ha consentito di rinvenire, occultata all’interno del tubo metallico “reggi-sella”, 27 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, suddivisa in 11 dosi preconfezionate pronte per essere vendute. Il fermato, che ha tentato di darsi alla fuga, venendo prontamente bloccato dagli operanti, è altresì risultato con il permesso di soggiorno scaduto. Lo stesso è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio direttissimo disposto dal Magistrato di turno.