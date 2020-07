IL CORRIERE ESALTA UNA CASA VISTA FONTANA DI TREVI FIRMATA DA UN'ARCHITETTA TERAMANA

"In equilibrio tra recupero del passato e amore per il contemporaneo, un appartamento romano di 80 metri quadrati coniuga finiture tipiche delle abitazioni borghesi della Capitale a pezzi di design attuali, rifinendo il tutto con un’attentissima selezione di complementi pop".Comincia così l'ARTICOLO che una delle più prestigiose riviste di settore, ovvero l'inserto living del Corriere della Sera, dedica al lavoro di una giovane e talentuosa architetta teramana, Francesca Venturoni, che ha firmato un appartamento di grandissimo prestigio, che si affaccia direttamente sulla celeberrima Fontana di Trevi, «Il mio percorso a Londra da Foster + Partners e da Zaha Hadid Architects mi ha permesso di comprendere quanto siano importanti i dettagli – ha dichiarato la progettista Francesca Venturoni, che è figlia del medico ed ex assessore regionale Lanfranco – Ogni cosa deve essere al suo posto e non bisogna aver paura di esprimere un concetto forte, anche in ambito domestico».