RUZZORETI / PRESIDENTE COGNITTI MI AIUTI A CHIARIRE IL MISTERO DEI DUE GROTTA... CHIEDO PER UN AMICO

Gentilissima Presidente del Consiglio di amministrazione della società per azioni Ruzzo Reti, dottoressa avvocata Alessia Cognitti,

spero di aver elencato in modo corretto tutti i suoi titoli, sa ci tengo a fare bella figura. Mica capita tutti i giorni di scrivere al Presidente del Consiglio di amministrazione della società per azioni Ruzzo Reti.

Le scrivo per dirLe (noti la maiuscola, so’ bravo eh?) che io sono d’accordo con Lei. Che Lei ha pienamente ragione, quando si scaglia contro il Sindaco di Teramo, che addirittura in Consiglio Comunale avrebbe affidato alle assise (plurale, di classe) una sua qualche illazione sulla assunzioni al Ruzzo.

Sono d’accordo con Lei, carissima Presidente del Consiglio di amministrazione della società per azioni Ruzzo Reti dottoressa avvocata Alessia Cognitti, non si possono fare illazioni sul Ruzzo.

Lo sanno tutti come si assume al Ruzzo.

Lo sanno tutti come si entra al Ruzzo.

Nessuno si permetta di avanzare la benché minima ipotesi, ma proprio neanche la più piccola.Nessuna ombra.

E’ tutto alla luce del sole.

Brava, Presidente. Ha fatto bene ad incazzarsi. Quando ce vo’… ce vo’.

Proprio in questa ottica, siccome io sono totalmente dalla sua parte, mi sono permesso di scriverLe, perché c’è un mio amico, uno di quei teramani tipi che stanno sempre a cercare il pelo nell’uovo, che passano il tempo a criticare, che mi ha raccontato una storia alla quale io non voglio, non devo e non posso credere.

Perché al Ruzzo queste cose non succedono. Lo sanno tutti.

Allora, questo mio amico, dice che la Ruzzo reti ha dato in affidamento diretto, quindi senza gara d’appalto, nel 2019 e nel 2020, due incarichi ad una società. Il primo a giugno 2019, il secondo a marzo del 2020. Il primo da 16.500 (sedicimilacinquecento) euro il secondo da 38.500 (trentottomilacinquecento). In totale, 55mila euro tondi tondi. Spesi per pagare, nella prima gara: “integrazione e l’implementazione del sistema gestione sicurezza qualità”, nella seconda il “completamento dell’iter di certificazione”.

Tutto regolare.

Tutto alla luce del sole.

Tanto che il mio amico, a riprova delle sue affermazioni, mi manda anche la schermata della traccia presa dal complicatissimo sito del Ruzzo, nel quale la ricerca degli atti sembra - è una mia opinione - una sorta di videogioco a livelli impossibili.

Però, il mio amico è bravo e lui l’ha trovata. Le faccio vedere quella della gara di giugno.

Eccola

Da questa schermata, si intuisce anche con una certa facilità, che l’azienda incaricata è la Profili Aziendali srl, una società con sede a Corropoli che dice di essere “…un affiatato Team di professionisti , tutti con competenze specifiche e diverse fra loro che condivide un unico obiettivo: massimizzare le opportunità di Business dei Clienti che si affidano a noi. Proprio grazie alle differenti capacità e alla ricchezza dei punti di vista che riusciamo a condividere, infatti, riusciamo a trovare sempre la soluzione migliore ottimizzando costi e risorse”.

Tutto chiaro.

E tutto alla luce del sole.

Ma vuole sapere perché il mio amico mi scrive? Immagini che malelingua: sostiene addirittura che il signore in questa fotografia, pubblicata sulla pagina Facebook della Profili Aziendali, il 18 dicembre 2019, cioè esattamente all’interno del periodo nel quale la società lavorava per Il Ruzzo,

sia addirittura lo stesso signore con gli occhiali che siede nel Cda che lei, eccellentissima Presidente del Consiglio di amministrazione della società per azioni Ruzzo Reti, dottoressa avvocata Alessia Cognitti, si onora di guidare.

Devo dire, ad onor del vero, che la somiglianza è notevole. A cominciare dal nome: si chiamano tutti e due Alfredo Grotta. Poi la foto: ho conosciuto il dottor Grotta quando lavorava fianco a fianco con l’ex politico Paolo Gatti (si dice così, giusto?), e in effetti sembra il gemello di quello che lavora per la Profili Aziendali, che si presenta anche scrivendo: “Negli anni ho lavorato presso la Regione Abruzzo nel settore Lavoro, Formazione e Politiche Sociali entrando a contatto con il Fondo Sociale Europeo e con il mondo della finanza agevolata più in generale”, cioè proprio i settori che gestiva l’ex politico ed ex assessore Paolo Gatti, ma si tratta di certo di una coincidenza. Certo che, anche il taglio di capelli, gli occhiali... sembrano proprio la stessa persona. Lei che ne dice?

Guardiamoli bene, non sono la stessa persona, vero?



Gentilissima Presidente del Consiglio di amministrazione della società per azioni Ruzzo Reti, dottoressa avvocata Alessia Cognitti, mi aiuti a smentire il mio amico, mi dia le prove del fatto che la Ruzzo Reti non ha dato affidamenti diretti senza gara d’appalto ad una società della quale fa parte un membro del cda. Mi faccia dono delle prove che chiariscano senza ombra alcuna di dubbio, che "incaricante" e "incaricato" non abbiano un interesse comune.

Mi aiuti, gentilissima Presidente del Consiglio di amministrazione della società per azioni Ruzzo Reti, dottoressa avvocata Alessia Cognitti, a dimostrare che una persona, che sulla sua scheda nel team della Profili Aziendali scrive: “Mi chiamo Alfredo Grotta e sono entrato in Profili Aziendali nel 2017 per aiutare le Aziende clienti a rispettare norme, regole e standard indispensabili a ottimizzare le risorse economiche, non incorrendo in gravose perdite finanziarie derivanti da sanzioni amministrative o in danni di reputazione come conseguenza di violazione di norme imperative o di autoregolamentazione”, non può certo aver esposto la Ruzzo Reti ad una figuraccia clamorosa, quale quella di affidare incarichi alla stessa azienda per la quale lavora. Perché, se così fosse, non sarebbe lecito, o sbaglio?

Lo chiedo a Lei, sa non sono pratico, magari si può fare. Del resto, la Profili Aziendali aveva già lavorato per la Ruzzo Reti, anni fa, ma all’epoca non c’era un Alfredo Grotta nel cda.

In conclusione, gentilissima Presidente del Consiglio di amministrazione della società per azioni Ruzzo Reti, dottoressa avvocata Alessia Cognitti, mi consenta di sintetizzare tutto in un paio di domande:

corrisponde al vero che la Profili Aziendali ha avuto dalla Ruzzo Reti affidamenti diretti per lavori iniziati il 6 giugno 2019 e il 31 marzo 2020, per un importo complessivo di 55mila euro?

corrisponde al vero che, alla data del 18 dicembre 2019, il componente del Cda della Ruzzo reti, compariva sulla pagina Facebook della Profili Aziendali (e ancora oggi sulla home del sito della stessa azienda) quale membro del team?

E, soprattutto: si può fare?

Chiedo per un amico

Adamo