A CIVITELLA NASCE "AMORETTO" PERCHE' DAL COVID SI RIPARTE COL SAPORE DEL CORAGGIO

La ripartenza post covid è anche ripartenza di coraggio.Del coraggio delle idee, come quello di Daniele Zunica, imprenditore civitellese che ha deciso di aprire un nuovo spazio del gusto, proprio a ridosso delle mura antiche della Fortezza Borbonica. Buon cibo e buona musica... e posti d lavoro salvati. La nuova area food all'ombra della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto con un panorama mozzafiato offre la pizza fritta napoletana, gli arrosticini abruzzesi, panini gourmet, la mozzarella in carrozza, gli arancini, le classiche olive ascolane, patate fritte molto particolari, una bomba di crema, un grande cannolo siciliano con la ricotta dei pastori abruzzesi, quattro grandi birre, tanto beverage ed anche la Gassosa di Campli! Il tutto informale, semplice, romantico, biodegradabile, in piena libertà.

