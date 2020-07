AIUTIAMO FEDERICO

Federico ha 14 anni ed è affetto da una patologia neurodegenerativa . Ha subito un intervento di tracheostomia per insufficienza respiratoria cronica presso l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Ha bisogno di un ventilatore per respirare 24 h su 24 ed è portatore di peg. Federico non è autonomo nei movimenti ha bisogno di diversi ausili per muoversi e gestire la quotidianità. Attualmente è un bambino medicalmente complesso che dipende da presidi medici e tecnologici per vivere. Federico è un bambino solare ,socievole ,intelligente ,sempre sorridente nonostante le avversità . Chiediamo di aiutarci anche con un piccolo gesto che possa consentirci di acquistare in breve tempo un veicolo attrezzato per le sue particolari ed attuali condizioni, che ci permetta di spostarlo per quanto sia possibile in totale sicurezza.

https://www.gofundme.com/f/una-macchina-per-federico?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp+share-sheet