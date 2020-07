IL RUZZO CI COSTA 150MILA EURO AL GIORNO, 40 MILA SOLO DI STIPENDI... ECCO I NUMERI DEL BILANCIO...DEBITI IN AUMENTO MILIONARIO

E mentre la governance del Ruzzo, annuncia trionfante che il Bilancio 2019 chiude con un milione di utile, siamo andati a spulciare tra le relazioni dell’Ersi, che rimettiamo alla lettura interessata dei nostri lettori, suggerendo però un paio di dati di grande interesse.

I RICAVI sono aumentati di 9 milioni di euro (e questo è bene)

I CREDITI (cioè i soldi da incassare) sono passati da 62 a 81 milioni.. e chissà, magari sarà forse per questo che sono state inserite, previa cooperativa, altre sportelliste?

I DEBITI, da sempre nota dolente sono passati da 97 a 114 milioni di euro.

Eppure, la governance si gloria di un milione di utile…

Ultimo dato curioso: il Ruzzo ci costa quasi 150mila euro al giorno, 40mila dei quali per gli stipendi

Intanto continuano le scehrmaglie in vista dell'approvazione del Bilancio, pervista per domani in assemblea dei soci. Chi lo voterà?