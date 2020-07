PARCHEGGI, TERCOOP RILANCIA CON UNA APP RIVOLUZIONARIA ELABORATA DALLA TERAMANA “”THE CIRCLE”

Una idea innovativa per la gestione dei parcheggi a raso

La TER.COOP., Cooperativa sociale a r.l., alla continua ricerca di soluzioni innovative per l’ottimizzazione del servizio di gestione parcheggi a raso e al fine di migliorare ed ampliare la gamma dei servizi per i cittadini, ha stretto una fattiva collaborazione con la THE CIRCLE srl di Teramo, Software House Innovativa, in collaborazione con la quale ha avviato un processo di profonda trasformazione ed innovazione informatica del servizio.

Di seguito, vi presentiamo il nostro partner e l’IDEA innovativa i cui dettagli saranno comunicati in sede di conferenza stampa.

L’idea e l’innovazione

Il focus primario è una profonda rivisitazione della gestione dei parcheggi a raso e della figura del parcheggiatore.

Il servizio, grazie all’applicazione di innovativi sistemi informatici in linea con la tendenza a rendere le città “Smart city”, consente un notevole passo in avanti semplificando la gestione ed ottimizzando risorse e spazi.

La figura del “parcheggiatore” viene notevolmente professionalizzata e valorizzata, trasformandolo in un vero e proprio “informatore turistico/urbano” al servizio degli utenti e della cittadinanza, valorizzando i rapporti sociali che devono, comunque, caratterizzare una Città a misura d’uomo.

Negli ultimi 10/15 anni, si è ritenuto efficiente, efficace ed economico sostituire gli operatori con i parcometri ma i dati rilevati hanno evidenziato notevoli carenze e problematiche, tali da spingere le Amministrazioni a riconsiderare ed a ripristinare la figura del “parcheggiatore”, coniugandolo con le più avveniristiche soluzioni di Smart city.

I motivi di questo “dietrofront” nell’utilizzo dei parcometri sono da ricondursi soprattutto, ma non esclusivamente, alle seguenti motivazioni:

• Il loro numero - causa l’elevato costo di installazione e manutenzione - spesso è insufficiente e la collocazione è inadeguata e scomoda per l’utente;

• Sono oggetto di atti vandalici o predatori che ne impediscono l’utilizzo;

• Per motivi strutturali spesso sono fuori servizio costringendo l’utente a cercarne di

funzionanti o, addirittura, a dover rinunziare al pagamento;

• Sono frequentemente in contrasto con l’arredo urbano;

• Sono uno strumento elettrico/meccanico obsoleto e non coniugabile con le Smart-city.

L’impiego della piattaforma informatica e la riqualificazione degli operatori consentiranno di interagire con l’utente tramite “l’APP del cittadino” con la quale potrà accedere - gratuitamente - ad una vasta gamma di servizi ed informazioni.

L’APP consentirà, in una prima fase, di avere accesso ad alcune informazioni quali:

- Orario e tariffario dei parcheggi anche suddiviso per aree;

- Disponibilità dei posti liberi in ogni singola area.

- Informazioni relative al traffico urbano - comunicate dall’Amministrazione stessa – relative a

interventi di manutenzione, chiusure, percorsi alternativi ecc...

Successivamente, saranno messe a disposizione ulteriori informazioni quali, ad esempio:

- Orari autobus urbani e dei trasporti pubblici.

- Farmacie.

- Luoghi di ristoro.

- Uffici pubblici.

- Banche.

- Informazioni storiche e culturali sulla città con indicazione dei vari monumenti, chiese, eventi culturali e

sociali in generale.

L’operatore avrà anche il compito di favorire la diffusione dell’APP ed a guidare il cittadino o il turista al suo utilizzo.

Il sistema completo prevede:

a) La piattaforma software per la gestione operativa ed amministrativa degli incassi.

b) App e dispositivi mobile per la gestione degli incassi;

c) Una App gratuita per i cittadini interfacciata, inizialmente, ad alcuni servizi inerenti i parcheggi,

successivamente ampliata con strumenti informativi e di comunicazione istituzionale da parte dell’Amministrazione.

Tra le principali funzioni:

Software centrale:

- Acquisizione in tempo reale dei dati dai terminali.

- Analisi dei dati ricevuti ai fini statistici.

- Gestione automatica degli incassi da ogni singolo parcheggio.

App operatori:

- Acquisizione (anche in automatico) della targa per la gestione della sosta;

- Calcolo automatico del corrispettivo;

- Gestione statistica dello stallo (n° posti, affluenza, incassi, ecc.)

- Verifica di morosità e segnalazione all’utente dell’eventuale importo da saldare;

- Calcolo automatico degli incassi;

- Gestione dinamica degli orari lavorativi degli operatori;

- Emissione della ricevuta cartacea.

Informazione & Cultura

L’App del cittadino è sicuramente la parte più innovativa dell’intero sistema dove il “gestore” dovrà investire al fine di offrire un servizio gratuito, unico ed insostituibile a tutti i cittadini ed a tutte quelle persone che per turismo, per lavoro o per studio, si trovano nella città.

Inizialmente il suo scopo sarà di consentire agli utenti di avere notizie sulla disponibilità dei posti per ogni singola area e gli orari e tariffe degli stessi. Ma

L’obbiettivo finale è quello di creare un aggregatore di informazioni che possa non solo informare i residenti ma anche consentire al visitatore occasionale di avere il maggior numero di notizie sulla città, evitando di girovagare inutilmente per la città.

L’APP consentirà di guidare il visitatore presso tutte quelle strutture, sia amministrative che turistiche, della città.

Potrà offrire indicazioni di conforto sulla localizzazione di banche, ristoranti, punti di ristoro, uffici pubblici, informazioni storiche su monumenti, strutture, chiese.

Inoltre, saranno indicati numeri utili da chiamare in caso di necessità, gli orari e il tracciato dei mezzi pubblici così da facilitare l’attraversamento ed il raggiungimento di tutti i punti di interesse senza paura di perdersi.

Possibilità di accedere a servizi di car sharing, bike sharing, monopattini elettrici utilizzando il QR code presente sull’APP corrispondente al numero della targa con la possibilità di pagare al ritiro della propria auto con carta di credito, Paypal, ecc.

Ultimo, ma non ultimo come utilità, la possibilità di attivare il servizio di “trova il mio parcheggio” così da tornare presso la propria auto senza giri a vuoto in una città che non si conosce. L’obbiettivo è trasformare la Città in una città SMART partendo proprio dal primo servizio che un qualsiasi cittadino e/o visitatore si trova ad incontrare: il parcheggio