NON SOLO CODE IN A14, STIAMO RISCHIANDO ANCHE LA CHIUSURA DI TRAFORO PER...LAVAGGIO

Non solo code in autostrada, rischiamo anche la chiusura del traforo del Gran Sasso. Il Ministero delle Infrastrutture, infatti, continua a chiedere a Toto di effettuare le verifiche sulla tenuta antisismica delle gallerie. Perché queste possano aver luogo, però, è necessario effettuare una serie di particolari lavori di lavaggio dei tunnel, che potrebbero - con grande facilità viste le accertate condizioni della galleria - provocare un inquinamento delle falde. Il protocollo d'intesa prevede che per operazioni come questa sia espresso il parere positivo di di tutti i soggetti preposti e soprattutto quello della Asl di Teramo perché in caso di inquinamento e dovrebbe interrompere il prelievo dell'acqua per la durata dei lavori. Con gravissimi problemi igienico sanitari oltre che economici. Tutto è in stallo, ma c’è il rischio che intervenga la Prefettura con una chiusura d’autorità del Traforo