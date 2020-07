EX PAZIENTE DEL MAZZINI SCRIVE LIBRO DI POESIE PER UN ANGELO COL CAMICE BIANCO

Puó nascere un fiore in un deserto?

“La poesia è la più profonda possibilità di narrazione dell’anima. Questa raccolta di poesie si presenta come una lunga espressione di un’emotività privata dell’autrice che descrive se stessa, la sua vita e il suo rapporto con figure significative.

Tale emotività è chiaramente un elemento particolarmente intenso per chi le ha scritte e la forte carica emotiva che riesce ad evocare può solo essere espressione di uno “stato interiore” vissuto con tale intensità che non può più “contenersi” in un corpo o nella mente. L’autrice nella poesia trova una valida risorsa per la gestione dello stress emotivo e una fonte di benessere”

Questa è la prefazione che il dottor Nicola Serroni ha firmato per “Un angelo per caso”, raccolta di poesie di Aneta Marika Szyszkowska appena pubblicata per i tipi della casa editrice Artemia nova editrice di Teresa Orsini. Una raccolta di poesie che racconta una storia, "Un angelo per caso è un angelo incontrato in ospedale, al Mazzini di Teramo, con un camice bianco - scrive l’autrice - una dottoressa che nel momento più buio della mia vita mi ha ridato la luce di cui avevo bisogno”.