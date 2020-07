RUZZO / IL VIDEO DELLO SCONTRO TRA PRESIDENTE PROVINCIA E SINDACO CASTELLI

Momenti di tensione si sono avuti durante l'assemblea tra il Presidente della Provincia e il sindaco di Castelli. Quest'ultimo intervenendo ha detto che bisogna capire come andare avanti: "se con una chemioterapia o con un'aspirina". Immediato l'intervento del presidente della provincia che ha provocatoriamente annunciato la messa in liquidazione del Ruzzo se sindaci come quello di Castelli continueranno a provocare

