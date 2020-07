OGGI “MANDELA DAY” ALL’UNIVERSITA’ DI PESCARA

Nel giorno in cui l'icona dei diritti civili John Lewis – compagno di mille battaglie di Martin Luther King - ha perso la sua ultima sfida, in tutto il mondo si celebra il Mandela Day. Che valore ha oggi questa giornata con le piazze di tutto il mondo che si riempiono inneggiando "Black Lives Matter", mentre il Sudafrica è uno dei paesi del continente più colpito dal Covid, mentre tutto il mondo vive un ritorno crescete della xenofobia? Tanto. “Esseri liberi non significa semplicemente rompere le catene, ma vivere in modo tale da rispettare e accentuare la libertà altrui”. “Nessuno è nato schiavo, né signore, né per vivere in miseria, ma tutti siamo nati per essere fratelli”. Sono le parole e gli insegnamenti di Nelson Mandela, Premio Nobel per la pace nel 1993, a scandire la Giornata internazionale istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 2009 che sarà ricordata oggi alle ore 10 con un collegamento “zoom” a cura dell’UniPe . Un’occasione per ricordare il contributo dato da questa icona di libertà nella lotta per la democrazia, la pace e i diritti umani in tutto il mondo. Nato il 18 luglio del 1918 a Mvezo, un piccolo villaggio nella parte sud orientale del Sud Africa, Nelson Mandela è tra i fondatori, nel 1944, della lega giovanile dell'African National Congress. Guida per anni il movimento anti-segregazionista. Ripetutamente imprigionato a partire dal 1952, nel 1964 viene condannato all'ergastolo. Nel 1990 viene liberato e quattro anni più tardi è eletto presidente del Sudafrica. Il padre della patria post-apartheid muore nel 2013 all’età di 95 anni. Ma la voce di “Madiba”, come veniva chiamato affettuosamente da suoi concittadini, non è sganciata dal presente. Quello attuale è un tempo segnato dalla pandemia, che provoca vittime, frena le economie e diffonde nuovi timori. Ma è anche un periodo lacerato da crescenti tensioni, dalle proteste scatenate dalla morte, lo scorso 25 maggio, del giovane afroamericano George Floyd durante un controllo della polizia. Le riflessioni e la vita di Mandela, anche in questo tempo così complesso, sono un solco da seguire. “Ho lottato - ha scritto il primo presidente eletto del Sud Africa - contro il dominio bianco e contro il dominio nero. Ho coltivato l’ideale di una società democratica e libera nella quale tutti potessero vivere uniti in armonia e con pari opportunità”. Nel 2020, l'essenza del “Mandela Day” - agire, ispirare il cambiamento - è dunque ancora più importante. È l’impegno per la riconciliazione la leva della vita di Nelson Mandela. San Giovanni Paolo Paolo II lo sottolinea incontrando il leader africano, nel 1995, durante il viaggio apostolico in Sud Africa. Questa, afferma in quell’occasione Papa Wojtyła, è ”una nazione che si è posta fermamente sulla via della riconciliazione e dell’armonia tra tutti i suoi abitanti. All’inizio della mia visita, desidero rendere omaggio a lei, Signor Presidente, che, dopo essere stato un ‘testimone’ silenzioso e partecipe dell’anelito del suo popolo alla vera liberazione, ora si è assunto la responsabilità d’ispirare e di sfidare ognuno a riuscire nel compito di riconciliazione e di ricostruzione nazionali”. L’eredità di Nelson Mandela, morto il 5 dicembre di sette anni fa, è un messaggio ancora potente, in primo luogo, per i giovani della sua terra. Nel telegramma di cordoglio per la morte di questo straordinario protagonista del Novecento, Papa Francesco ha scritto: “Rendendo omaggio al fermo impegno dimostrato da Nelson Mandela nel promuovere la dignità umana di tutti i cittadini della nazione e nel forgiare un nuovo Sud Africa costruito sulle solide fondamenta della non violenza, della riconciliazione e della verità, prego affinché l’esempio del presidente defunto ispiri generazioni di sudafricani a porre la giustizia e il bene comune in prima linea nelle loro aspirazioni politiche”. Quei semi gettati e sbocciati in Sud Africa e in altre regioni del pianeta, oggi aspettano di trovare in altri Paesi del mondo, soprattutto lì dove i diritti umani vengono calpestati, terreno fertile per attecchire negli spazi della politica, nei motori dell’economia, nel tessuto sociale e, soprattutto, nel cuore di ogni uomo. Quali risposte si possono trarre oggi dagli insegnamenti di Nelson Mandela pensando a questo tempo scosso dalla pandemia? Per venire fuori da questa situazione emergenziale, dobbiamo affermare la solidarietà. Non possiamo salvarci da soli. Non possiamo affermare quelle dinamiche che sono tipiche dell'individualismo del pensiero postmoderno. In riferimento al contesto storico che Mandela ha vissuto, segnato da profonde lacerazioni e anche da violenze, si deve sottolineare che ha affermato, fondamentalmente, un messaggio di riconciliazione. In sostanza, rispetto alla pandemia e rispetto a quelli che sono i problemi che attanagliano oggi la società contemporanea, soprattutto dal punto di vista economico e sociale, non possiamo acuire la divaricazione tra gli estremi. Bisogna capire che insieme dobbiamo fare sistema. Il suo pensiero è stato davvero universalista. Noi sappiamo che Nelson Mandela affermava un messaggio di fratellanza. Mandela in fondo ci ha insegnato che se vogliamo davvero cambiare il mondo e cambiare quelle che sono le regole del gioco, dobbiamo evangelicamente parlando porgere l'altra guancia. Ma questo che cosa significa? Significa affermare la logica della non violenza e capire che la riottosità, nel momento in cui viene assecondata, genera confusione e disastri a dismisura. Quindi se da una parte va affermata la giustizia, in cui Mandela ha sempre creduto e di cui è stato autentico paladino, bisogna sempre comunque porsi in un atteggiamento di accoglienza nei confronti anche di chi ha sbagliato. Ci sono momenti come questo che ci ricordano la necessità di essere uniti in uno spirito che porti a lavorare insieme, in modo da poter superare insieme le difficoltà.

Leo Nodari