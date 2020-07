I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DONANO 1.000 EURO ALLA MENSA DI MULTA PAUCIS

il Club dei Dipendenti della Provincia di Teramo ha deciso di devolvere parte delle somme, accantonate per le attività sociali, ad un’associazione di beneficenza, individuando quale beneficiaria ad una associazione che si fa carico di aiutare persone in totale situazione di disagio, la “MULTA PAUCIS” la quale si è vista triplicare, in questi ultimi tempi, i pasti serali o gli aiuti offerti ad oltre 50 persone bisognose di un concreto e reale sostegno.

Una decisione che si è concretizzata con la consegna, sabato 18 giugno alle ore 18:00 circa, nelle mani del Presidente della predetta Associazione, alla presenza oltre che dei propri Volontari impegnati nella distribuzione dei pasti ed anche della segretaria del Club, sig.ra Valchiria Leonzi, un assegno di €. 1.000,00.

“Un piccolo segno di solidarietà – ha dichiarato il Presidente del Club, Antonio Di Edoardo – verso chi vive, quotidianamente, situazioni di difficoltà. Il Club dei dipendenti si regge unicamente sui contributi dei soci, e svolge attività di socialità per gli iscritti. Il periodo di chiusura ha reso, di fatto, impossibile svolgere la totalità delle attività programmate e ci è sembrato giusto dare un aiuto concreto a chi, ogni giorno, lavora per i più deboli”.