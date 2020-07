IZS, DIETROFRONT DI DI GIULIO, SI AVVICINA LA NOMINA DI DI GIACINTO ALLA PRESIDENZA

I IZS, svolta quasi clamorosa nel caso della nomina del presidente. Oggi in Udienza l’avvocato del veterinario rosetano Di Giulio, che aveva presentata ricorso contro la Regione per la nomina di Davide Calcedonio Di Giacinto, ha ritirato la richiesta di sospensiva. Questo non interrompe del tutto l’azione, poiché il ricorso resta in essere, ma palesa un evidente raffreddamento delle speranze del ricorrente.

Le cose andranno peró per le lunghe per il giudizio di merito e non è fantascienza ipotizzare che non appena sarà firmato il Decreto di Nomina da parte del presidente Marsilio, Di Giulio possa impugnare anche quello. Questo passo indietro nella sospensiva, però consente alla Regione di poter procedere senza indugio.

“Non avevo dubbi, il ricorso e la richiesta di sospensiva erano palesemente inammissibili e infondati. La Regione ha proceduto con regolarità alla Designazione e questo dimostra ancora una volta che l’idea che solo alcuni possano rivestire quel ruolo è solo un errore di giudizio e un mancato approfondimento delle regole e delle norme Regionali e Nazionali”. È il primo commento del designato Davide Calcedonio Di Giacinto (nella foto), che mai ha avuto dubbi sulla regolarità degli atti e che legge in questo dietrofront di Di Giulio uno spunto di verità : “Sono sereno, finalmente iniziamo a mettere dei punti a una storia che mi ha visto essere infangato per mesi nell’onore e nella professionalità... sopratutto della mia categoria. Ora manca solo la designazione del Ministero e finalmente potremo procedere e iniziare a lavorare per un’eccellenza internazionale che non merita una tale attesa”