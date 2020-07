Il pellegrinaggio è lo strumento perfetto

Come affrontare la prima estate post coronavirus in modo sano, ragionevole e creativo? Rifuggendo incolonnamenti e assembramenti, tutto l’armamentario del mondo vecchio e mettendoci in cammino lungo i Cammini. Sono dieci, cento e ancor di più. Sono innumerevoli e ovunque, e non c’è regione italiana che non ne abbia, adatti a ogni gamba. Non solo i Cammini classici e popolari, come – restando in Italia – i tanti tratti della Via Francigena, ma molti altri Cammini, noti, riscoperti e da inventare. Il coronavirus, leggiamo, è un acceleratore del cambiamento, una sorta di “macchina del tempo” che ci proietta in un’epoca nuova, da vivere senza paura: Ogni attività di socializzazione e di inclusione sarà chiamata a ripensarsi e rinnovarsi per poter rispondere ai nuovi bisogni dell’uomo e della società. Da qui la proposta dei Cammini, laboratorio di benessere attraverso un’educazione non formale alla lentezza, alla responsabilità, alla bellezza e alla convivialità.Cose nuove? Chi già cammina, poco o tantissimo, sorride: tutto ciò già esiste, ma adesso sta crescendo e le occasioni si moltiplicano. Camminare lungo itinerari di arte, storia, cultura e spiritualità è quanto di più ragionevole ci sia per assaporare un territorio e la sua gente, senza limitarsi a consumarlo. Una passione ammette e, come tutte le passioni, con un suo tocco di beata, geniale follia che solo gli appassionati come lui, forse, possono comprendere. Senza aiutini, zaino in spalla. Che cosa suggerire a chi vuole cominciare ma, comprensibilmente, è titubante? Usciamo. Usciamo dal guscio fisico delle nostre case. Il pellegrinaggio è lo strumento perfetto per una grande riflessione sulla nostra vita e sul senso da darle.Sono tanti e sono ovunque, in ogni regione, i percorsi possibili, adatti a tutte le gambe: ce ne sono di famosi, di riscoperti o ancora da inventare. Un’opzione per trovare la parte nomade che è in noi, per ammirare la bellezza e sperimentare una convivialità senza chiasso. Vivere è camminare verso l’infinito . Il cammino è una metafora della vita, ovviamente, ma una metafora che può far male ai piedi, alle gambe, dappertutto e ti mette alla prova non solo metaforicamente: La vita è così, ogni conquista costa fatica. A piedi gusti ciò che incontri, in auto o in aereo non vedi niente. Il cammino diventa un’esperienza di vita, terapeutico e con una forte valenza spirituale. Infilare scarpe e zaino e partire è la migliore terapia del post coronavirus: Il cammino è ciò che inizia a un passo dal buio. È una seconda possibilità, è un tempo senza paure, è un rischio a cui mi affido, un progetto di libertà, un’idea di salute, un vento che spazza via i pensieri scuri, uno stato di veglia, una leggerezza palpabile, una speranza che non cessa di sperare». E sia chiaro che un Cammino non è vacanza, che deriva da vuoto, perché è pienezza. C’è chi è attento soprattutto alla cultura e all’arte, chi alla spiritualità; ma tutti sono aperti alla sorpresa, perché quando cammini ti imbatterai sempre nell’inaspettato. Qual è l’attesa legittima di un viaggiatore a piedi? Per me, la disponibilità all’incontro. E quella illegittima? La pretesa che tutto sia prevedibile e programmato. Potrebbe piovere. Potrebbero farti male i piedi. Il viaggiatore deve essere pronto all’imprevisto e all’inedito. Cammini chi ha il cuor contento, per farlo cantare ancor meglio. Cammini chi, dopo troppe settimane gravate di solitudine e cupi pensieri, sul cuore avverte un peso e vorrebbe alleggerirlo. Il sentiero scioglie l’ansia, sgombrando gli scaffali della mente, pulendoli e rimettendoli in ordine . Sulla strada si ritrova la luce, talvolta la fede. E prima ancora della fede in un altrove, sarà fede nell’esistenza, negli altri e in se stessi. Quest’estate sarebbe bello che le realtà educative, sportive e turistiche, soprattutto quelle di ispirazione cristiana, progettino, organizzino e realizzino percorsi lungo gli antichi e nuovi Cammini.

Leo Nodari