I CINGHIALI SVENTRANO I MASTELLI DELL’ORGANICO, CITTADINI PREOCCUPATI

Non solo devastatori dei campi, ma anche distruttori di mastelli. I Cittadini del comune di Fano Adriano lamentano in continuo che i cinghiali entrano in paese ogni notte e, per procurarsi cibo, hanno distrutto i mastelli dei rifiuti. ( organico ). Una situazione che in molti non tollerano, anche perché temono che gli animali possano diventare pericolosi per i cittadini stessi.