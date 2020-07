È MORTO ALEANDRO GINALDI, FU PRIMARIO, PROFESSORE UNIVERSITARIO E ASSESSORE

È morto stamane a 94 anni, nella propria abitazione a Teramo, il Professor Aleandro Ginaldi.

Lascia la moglie Teresa, le figlie Lia e Silvia, i nipoti Mia, Camilla ed Andrea.

Aveva creato a Teramo nella seconda metà degli anni 50 il reparto di Anestesia di cui fu Primario per oltre 30 anni.

Creo’ anche la prima Rianimazione e dell’Ospedale di Teramo fu anche Direttore Santario.

E’ stato docente in diverse Scuole di Specializzazione di Anestesia e Rianimazione anche all’Universita’ dell’Aquila ove oggi insegna anche la figlia Lia, Primario di Allergologia Immunologia.

Conosciutissimo ed apprezzato per le sue doti umane e professionali, negli anni 70 e 80 fu anche consigliere comunale ed assessore.

Presidente del Rotary Club di Teramo per tanti anni è stato Presidente del Consorzio Aprutino per il Patrimonio Storico

Artistico.