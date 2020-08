PERDE IL CONTROLLO DELLA SUA AUDI A4 E FINISCE IN UNA CASA CANTONIERA

Stamattina, intorno alle 6:30, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo, è intervenuta a Villa Pavone di Teramo, nei pressi del semaforo sulla SS80, a seguito di un incidente stradale. Nell'incidente è rimasta coinvolta un'Audi A4, condotta da una ragazzo 23enne. L'auto è terminata fuori strada ed ha impattato violentemente contro la recinzione di una Casa Cantoniera, abbatendone una parte. L'uomo, che ha riportato traumi apparentemente non gravi, è stato trasportato con un'ambulanza del 118 presso l'ospedale di Teramo. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo, successivamente recuperato da un carro attrezzi. La strada è rimasta percorribile per tutta la durata delle operazioni di intervento.

Sul posto hanno operato anche due pattuglie della Polizia Stradale e Polizia Municipale di Teramo.