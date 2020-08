CORONAVIRUS / DUE NUOVI CASI IN ABRUZZO, TUTTI TERAMANI

Coronavirus, oggi in Abruzzo positivi a 3389 (+2, registrati in provincia di Teramo), 0 nuovi decessi, 17 ricoverati (di cui 1 in t. I.,), 99 in isolamento domiciliare, 2801 dimessi/guariti, test complessivi 130753.