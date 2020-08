LA CITTÀ DIMENTICATA / C’ERA UNA VOLTA LA PISTA CICLABILE

C’era una volta la pista ciclabile della Gammarana, inaugurata con tante belle parole, con tanto entusiasmo e con l’annuncio che sarebbe diventata un fiore all’occhiello della città. C’era una volta un percorso vita, che su quella stessa pista ciclabile, anzi: ciclopedonale, avrebbe dovuto invitare i cittadini a comminare e fare sport. C’era una volta.. oggi c’è un parcheggio abusivo riservato a chiunque avesse il bisogno di un posto facile per lasciare l’auto e, soprattutto, c’è un interessante “orto botanico“, che cresce lungo le mura dell’ex Villeroy e che accoglie erbe ed erbacce di ogni genere, in un tripudio di natura verdeggiante, che assedia la pista ciclabile....ma tanto la pista non c’è più.