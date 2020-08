MIGRANTI POSITIVI IN ABRUZZO,QUARESIMALE (LEGA)" RISOLUZIONE URGENTE"



E' a firma del capogruppo della Lega Salvini Premier Pietro Quaresimale la Risoluzione urgente sulla presenza dei duecento migranti presenti in Abruzzo alcuni dei quali risultati positivi al tampone,tampone effettuato per scrupolo dell'azienda sanitaria locale dopo che i test sierologici avevano dato esito negativo.La Risoluzione sarà presentata d’urgenza nella seduta di consiglio regionale del 5 agosto a L’Aquila.

"La ratio"scrive Quaresimale "è quella di impegnare la Giunta a porre in essere ogni utile iniziativa ai fini dell’accertamento della verità e delle eventuali responsabilità nella situazione di contagio determinatasi presso i centri di accoglienza migranti a Pettorano sul Gizio e Moscufo e di scongiurare nuovi arrivi di migranti riguardanti anche altri centri, come Civitella e Roseto, arrivi che rischiano di determinare un vero e proprio allarme sociale oltre che danni incalcolabili sul piano sanitario ed economico; la Giunta dovrà chiedere da subito al Governo la sospensione di ogni iniziativa di accoglienza migranti in Abruzzo posto che i fatti sopra evidenziati denunciano comunque lacune nella sicurezza di prevenzione anti-covid di tali operazioni.Qualora venissero accertate responsabilità,il governo regionale dovrà costituirsi parte civile nella competente sede giudiziaria per il ristoro di tutti i danni subiti e subendi dalla Regione a seguito di tale incresciosa situazione"conclude Quaresimale.