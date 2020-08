COMMISSIONE SISMA, ITALIA VIVA NON PARTECIPA: "SPRECO DI SOLDI"

Il gruppo consiliare Italia Viva non parteciperà commissione sisma per evitare responsabilmente uno sperpero di denaro pubblico.

La commissione si riunisce senza avere argomenti all' odg ma unicamente per eleggere il presidente.

In base al nuovo regolamento da noi fortemente criticato, il presidente di commissione non si elegge più in consiglio.Non è accettabile per i seguenti motivi.

1) In commissione vota solo il componente e quindi un unico consigliere per gruppo e questo non è democraticamente accettabile a nostro avviso. In un gruppo numeroso ci possono essere dei consiglieri contrari ma deciderà la maggioranza del gruppo che potrebbe non essere la maggioranza in consiglio. Di fatto si esautora il consiglio.

2) Invece di eleggere il presidente al primo consiglio utile e quindi con lo stesso e unico gettone di presenza si convoca una commissione pagando un gettone di presenza unicamente per eleggere il presidente.

Costi della Commissione:

Gettone da 45 euro lordi x 22 consiglieri convocati = 1.000 euro buttati solo per eleggere il presidente.

Gruppo consiliare Italia Viva