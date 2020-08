MONTAUTI: “QUELLI DI QUARANTA SUL PALABINCHI SONO ALLARMISMI INFONDATI”

Riamaniamo stupiti dagli infondati allarmismi, rappresentati dal Consigliere federale FIGH Fabrizio Quaranta, in merito ad un paventato allargamento del Campo coperto dell'Acquaviva (PalaBinchi), attualmente in gestione dell'associazione di basket Teramo a Spicchi, intervento che

sarebbe di danno per la pratica della pallamano, anche in occasione dello svolgimento della Coppa Interamnia.

Il nostro stupore è dovuto sia al fatto che le associazioni teramane di pallamano non sono state sensibilizzate al problema ,(che, in realtà, non esiste) ma anche e soprattutto dal fatto che da parte del sodalizio di basket, con cui siamo in perfetta armonia, com'è giusto che sia tra sportivi, non è stata avanzata alcuna richiesta di allargamento dell'impianto, ma solo la possibilità di aumentare i posti per gli spettatori, (CP) secondo le norme della sicurezza, lasciando intatto il terreno di gioco.

In tale caso viene salvaguardata la polivalenza dell'impianto, quindi la possibilità di usufruirne sia in occasione della Coppa Interamnia che di altre manifestazioni sportive.

Un'associazione di pallamano teramana ha, peraltro, regolarmente già fissato i turni in tale impianto per l'attività giovanile durante l'anno.

Approfittiamo dell'occasione per far presente che necessita un intervento per l'uso polivalente del Palascapriano, tuttora precluso all'handball per l'istallazione di una tribuna, che andrebbe rimossa, in modo tale da consentire lo svolgimento di grandi eventi della pallamano, ivi compresa la Coppa Interamnia, soprattutto in vista degli ambiziosi progetti del suo futuro.

Ringraziamo per l'accoglienza.

Cordialità.

Il Presidente

Pier Luigi Montauti







08/06/20, 11:39:13