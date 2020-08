CORONAVIRUS / 16 NUOVI CASI DI POSITIVITÀ IN ABRUZZO

Coronavirus, oggi in Abruzzo 16 nuovi positivi (5 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Teramo, 7 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza), 0 nuovi decessi, 24 ricoverati (di cui 1 in t.i.), 189 in isolamento domiciliare, 2827 dimessi/guariti, attualmente positivi 203, test complessivi 136214.