TEAM / PARTE LA CAMPAGNA DI CONTROLLO DELLE CALDAIE

Dal 26/08/2020 partirà la nuova campagna di verifica ed ispezione degli impianti termici per gli impianti di potenza inferiore ai 35 KW. L'utente riceverà la lettera di avviso ispezione con l'indicazione del giorno e della fascia oraria in cui verrà effettuata la verifica da parte del personale autorizzato della teramo Ambiente. Insieme alla lettera d'ispezione verrà recapitata una nota informativa di regole comportamentali per contrastare e contenere la diffusione del covid-19. La campagna di controllo caldaie si propone di raggiungere maggior sicurezza degli impianti termici, maggior risparmio energetico e minore inquinamento atmosferico.

Tutti gli impianti di riscaldamento sono soggetti ad un controllo periodico costituito da una manutenzione annuale e da una certificazione da parte dei manutentori del rendimento di combustione (biennale).