PRESENTATA LA TENDOPOLI...QUEST’ANNO SARÀ VIRTUALE

È stata presentata questa mattina la #Virtualtend, che si svolgerà dal 25 al 29 agosto prossimi. A presentare la manifestazione, padre Francesco Cordeschi, ideatore e anima della Tendopoli. 《Amici della Tendopoli, il Coronavirus ci ha impedito di piantare le tende all'ombra del Santuario di San Gabriele - ha esordito padre Cordeschi - ma non riesce a fermare il nostro desiderio di esserci, di incontrarci, di raccontarci la vita che si dilata nel nostro cuore; perché essere tendopolisti non è abitare una tenda, ma essere tenda. Essere cioè cammino, incontro, gioia e festa. Per questo la #Virtualtend è l'occasione per vederci e sentirci, non dentro le tende piantate, ma dentro tende vissute.

