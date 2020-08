VISITROSETO, DA OGGI E' DISPONIBILE LA NUOVA APP

Il sindaco Sabatino Di Girolamo comunica che da ieri è operativa la nuova app di VisitRoseto, disponibile per sistemi Android e Apple, con grafica e servizi rinnovati. L’obiettivo è quella di fidelizzare maggiormente utenti e turisti alla vita della Città di Roseto degli Abruzzi. L’app consentirà a ogni turista, oltre a essere sempre aggiornato sulle iniziative presenti e conoscere informazioni turistiche sul territorio, di interagire con tanti nuovi servizi, uno dei quali le “selfiecard” che consentiranno di immortalare la Città e condividere direttamente dal proprio smartphone la cartolina virtuale con i propri amici online, innescando una sorta di passaparola tra gli utenti. Inoltre tramite la geolocalizzazione è possibile raggiungere tutti i punti di interesse presenti nel territorio. L’assessore al Turismo Carmelita Bruscia si dichiara molto soddisfatta di questo nuovo tassello che si aggiunge all’offerta turistica dell’amministrazione che in tempi Covid punta a cambiare l’approccio delle strategie di marketing verso un turismo destagionalizzato e di prossimità. L’app è scaricabile al link seguente: https://www.visitroseto.it/L-App-Visit-Roseto/108-1.html

Caratteristiche

L'App VisitRoseto è l'applicazione turistica ufficiale della Città di Roseto degli Abruzzi e del portale www.visitroseto.it. L'App è disponibile in tre lingue (italiano, inglese e tedesco) e al suo interno è possibile trovare informazioni turistiche su Roseto degli Abruzzi, sul territorio, sulle strutture ricettive e ristorative, sugli stabilimenti balneari, interessanti itinerari da percorrere, tanti aggiornamenti su eventi e feste della tradizione e altre informazioni che riguardano la nota località turistica. Nella fattispecie è possibile visualizzare: - Roseto degli Abruzzi: storia, ricette, località, cultura e tradizione, natura e sport. - Cosa fare: eventi e feste della località. - Cosa vedere: monumenti, bellezze paesaggistiche, porti e pontili. - Dove mangiare: agriturismi, ristoranti, pizzerie e tanto altro. - Dove dormire: agri-camping, b&b, hotel, residence e tanto altro. - Mare: le principali informazioni sul mare e le spiagge. - Itinerari di Roseto: itinerari naturalistici, enogastronomici, religiosi e informazioni sullo Iat in tutte le lingue - Novità: notizie di e su Roseto degli Abruzzi. - Selfie-Card: cartoline da personalizzare su Roseto degli Abruzzi e da condividere online. - Around me: geo-localizzazione dei punti di maggiore interesse più vicini alla propria posizione. - Info: numeri utili, contatti per emergenze, servizi per bambini, bike-sharing.