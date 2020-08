IL GATTOPARDO REPLICA AL SINDACO: “INACCETTABILI LE SUE PAROLE”



Facciamo riferimento alle dichiarazioni del

sindaco di Alba Adriatica, ed in replica a quanto apparso sui siti

ll Sindaco di Alba Adriatica ha parlato di legalità non rispettata aggiungendo poi che “sarà la magistratura ordinaria a valutare tutto”

Ebbene, nella sua qualità di primo cittadino è inaccettabile la sua velata critica al Presidente del Tar che ha concesso la sospensiva.

Evidentemente il principio di legalità non è propriamente quello inteso dall’amministrazione comunale.

Ricordiamo al Sindaco come sia il Tar ad essere la magistratura preposta e alla la valutazione di legittimità degli atti amministrativi. Il ricorso svolto dalla gestione della discoteca ha posto in risalto l'aspetto principale inerente l'aver già scontato una pesante sanzione emanata dal Questore (ritenuta questa legittima dallo stesso Tar) per cui si palesava con tutta evidenza la illegittimità della sua duplicazione.

Chiamasi principio del ne bis in idem..

Quanto poi alla “magistratura ordinaria” ricordo al lettore come l’atto amministrativo, se ritenuto illegittimo, viene disapplicato “anche” dal giudice ordinario sia esso civile che penale.

Sono proprio le azioni come quella messa in campo d’amministrazione ad essere esattamente contrarie alla legalità e che, oltre ad essere fortemente lesive della sfera giuridica del cittadino e dell’imprenditore possono costituire fonte di responsabilità per danni a carico dell’amministrazione e conseguentemente dei cittadini.

Ad ogni modo la proprietà della discoteca è determinata a collaborare fattivamente con le autorità, ed in particolare con il comune, per il pieno rispetto delle regole, così come pure già comunicato al Prefetto di Teramo

Avvocati Fabrizio Antenucci e Enrico Ioannone Fiore