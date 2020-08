È MORTO VINCENZO ANTONINI, FU ASSESSORE E VICESINDACO DI TERAMO

Si è spento a 91 anni Vincenzo Antonini, esponente storico della Democrazia Cristiana, fu assessore e vicesindaco di Teramo alla fine degli Anni ‘80. Cordiale e gentile, il cavalier Antonini, come tutti lo chiamavano in città, era molto conosciuto e apprezzato per i modi gentili e per l’estrema cortesia con la quale accoglieva sempre chiunque incontrasse. Doti che ne fecero uno tra i più votati. Coinvolto nell’inchiesta sui detersivi d’oro, seppe affrontarne le conseguenze con grande dignità. Vincenzo Antonini lascia la moglie Enrica e i figli Antonella, Luciano e Silvio, quest’ultimo erede anche del suo impegno in politica, tanto da essere eletto come consigliere e salire anche all’assessorato nell’ultimo Governo Brucchi